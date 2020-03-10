بسبب كورونا: مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور

ذكرت تقارير صحفية، أن مباراة برشلونة الإسباني وضيفه نابولي الإيطالي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم 18 من الشهر الجاري، ستقام بدون حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا.

وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، حيث سيلعب فالنسيا على أرضه مع أتالانتا اليوم الثلاثاء، دون حضور جماهير، وهو نفس حال مباراة باريس سان جيرمان مع بوروسيا دورتموند، غدا الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان "مباراة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم الأربعاء 18 آذار/مارس الجاري بين برشلونة ونابولي، ستقام في ستاد كامب نو خلف الأبواب المغلقة".

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية الأسبوع الماضي أن المباريات المتوقع أن تجذب جماهير من مناطق مصنفة بأنها خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مثل شمال إيطاليا، ستقام بدون حضور جماهير.