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بيريز يخطط لخطف أغويرو

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 09:02

بيريز يخطط لخطف أغويرو
النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، في الميركاتو الصيفي القادم.

وانتقل أغويرو (31 عامًا) إلى مانشستر سيتي، قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2011، ونجح في تحقيق العديد من البطولات معه.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرس إحضار منافس قوي لكريم بنزيمة في هجوم الميرنغي، ويرى أن أغويرو هو الأنسب لذلك.

ويرتبط أغويرو بعقد مع السيتي حتى نهاية الموسم المقبل، ويعتبر رحيله عن ملعب الاتحاد أقرب من أي وقتٍ مضى.

وينتظر مانشستر سيتي حكم المحكمة الرياضية بشأن قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) بحرمانه من المشاركات الأوروبية لمدة عامين مقبلين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن مانشستر سيتي سيسمح لأغويرو بالرحيل في الصيف المقبل، إذا تم منع الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم الجديد.

وأوضحت أن السيتي سيعامل أغويرو كحالة خاصة، لا سيما أن سنه 31 عامًا، وبالتالي في حالة تأييد العقوبة الأوروبية، لن يظهر اللاعب مجددًا بدوري الأبطال إلا بعمر 34 عامًا.

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#ريال مدريد
#فلورنتينو بيريز
#سيرجيو أغويرو
#مانشستر سيتي

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