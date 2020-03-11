بسبب كورونا: كريستيانو يواصل الغياب عن تدريبات يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، واصل الغياب عن تدريبات فريقه قبل المباراة القادمة أمام ليون الفرنسي، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن رونالدو لم يتدرب مع فريق البيانكونيري، وواصل الغياب بعدما تخلف عن تدريبات أمس الثلاثاء.

وأضاف أن الدون بقى في مدينة ماديرا بالبرتغال، بانتظار التطورات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وسافر رونالدو إلى البرتغال في الأيام القليلة الماضية، من أجل زيارة والدته ومتابعة صحتها، بعدما تعرضت مؤخرًا للإصابة بسكتة دماغية.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في إيطاليا تم إيقافه على خلفية الانتشار الكبير والواسع لفيروس كورونا، والذي أدى لوفاة المئات وإصابة الآلاف في البلاد، ليتقرر إيقاف النشاط حتى 3 نيسان/أبريل المقبل.