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هاري كين يفكر في الرحيل عن توتنهام

تاريخ النشر: 11/03/2020 - 15:26

هاري كين يفكر في الرحيل عن توتنهام
النجم الإنجليزي هاري كين (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، يفكر بشكل جدي في الرحيل عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويغيب كين (26 عامًا) عن توتنهام منذ مطلع العام الجاري، بسبب إصابة في الكاحل، ومن المتوقع ألا يعود للمشاركة في المباريات قبل نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن تفكير كين في الرحيل عن توتنهام يأتي في ظل رغبته في الفوز بالبطولات، وهو ما سيكون صعبًا مع فريقه الحالي الغائب عن منصات التتويج.

وكان توتنهام قد ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد هزيمته في مجموع المباراتين أمام لايبزيج برباعية نظيفة، ما يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لكين، الذي يعتقد أن هناك صعوبة في التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وودع توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الخامس أيضًا، عقب هزيمته أمام نورويتش سيتي متذيل ترتيب البريمييرليغ.

وارتبط اسم كين بالعديد من الأندية في أوروبا، مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

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#هاري كين
#توتنهام هوتسبير
#ريال مدريد
#مانشستر يونايتد
#باريس سان جيرمان

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