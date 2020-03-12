كورونا في إيطاليا: روغاني يُطمئن... وتوجه لإرجاء يوفنتوس-ليون

طمأن مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني، الذي أصبح أمس الأربعاء أول ضحية من "سيري آ" لفيروس كورونا المستجد، جمهور فريقه، وسط توجه لإرجاء مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة الأسبوع المقبل بين فريقه "السيدة العجوز" وضيفه ليون الفرنسي.

وكشف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم إن لاعبه البالغ من العمر 25 عاما، لا يعاني "حاليا من أي أعراض"، مشيرا إلى أن النادي "يقوم حاليا بجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستاغرام "أريد أن أطمئن كل أولئك القلقين علي. لكن في هذه اللحظة، أشعر بواجب توجيه الشكر لكل الأطباء والممرضات الذين يكافحون في المستشفيات لمواجهة هذه الأزمة".

وتابع "أدعو الجميع إلى احترام القواعد، لأن هذا الفيروس لا يميز بين أحد! دعونا نفعل ذلك من أجل أنفسنا، أحبائنا ومن حولنا".

وبات روغاني أول لاعب في دوري الدرجة الأولى يصاب بفيروس "كوفيد 19" الذي حصد حياة 827 شخصا في إيطاليا حيث سجلت أكثر من 12 ألف حالة، لا سيما في شمال البلاد.

وأمضى روغاني المواسم السبعة الأخيرة في صفوف يوفنتوس، تخللها إعارته لمدة عامين إلى إمبولي.

وخاض روغاني ثلاث مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، آخرها ضد سبال في 22 شباط/ فبراير، وهو تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض ليون الفرنسي (صفر-1) في 26 شباط/ فبراير، وفي مباراة الدوري المحلي ضد إنتر ميلان في الثامن آذار/ مارس.

وتعتبر إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالفيروس، وفرضت السلطات إجراءات صارمة وصلت مساء الأربعاء إلى حد إغلاق كل المتاجر باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، للحد من تفشي الفيروس.

وعلى الصعيد الرياضي، اتخذ السلطات بداية قرارات بإقامة مباريات دون جمهور أو إرجاء أخرى، وصولا إلى وقف كل النشاطات حتى الثالث من نيسان/ أبريل المقبل.

ونتيجة إصابة روغاني فيروس "كوفيد 19" الذي أصبح اعتبارا من الأربعاء "وباءً عالميًا" بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، قرر إنتر ميلان الأربعاء تعليق "كافة الأنشطة التنافسية حتى إشعار آخر".

وأتى القرار خشية أن تكون العدوى قد انتقلت إلى لاعبي النادي الذي أكد أنه "يتخذ حاليا خطوات لتطبيق كافة الإجراءات اللازمة".

وتطرح نتيجة الفحص الإيجابي لروغاني تعقيدات بشأن إمكان إقامة مباراة يوفنتوس وليون في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أعلن الأربعاء عدم إقامة مباراتي إنتر ميلان مع خيتافي الإسباني، وإشبيلية مع روما المقررتين الخميس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد قرار إسبانيا بحظر السفر إلى إيطاليا.

كما يرسم هذا القرار علامة استفهام كبيرة حول إقامة إياب ثمن النهائي بين برشلونة ونابولي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل أيضا.

وعلقت غالبية الأندية الإيطالية تمارينها حتى الأسبوع المقبل، لكن يوفنتوس واصل استعداداته تحضيرا للقاء ليون في حال بقي على موعده، لكن من دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتواجد حاليا في البرتغال بجانب والدته التي أصيبت بجلطة دماغية.

وأصدر يوفنتوس بيان بشأن نجمه البرتغالي، قال فيه "كريستيانو رونالدو لم يتدرب ويبقى في ماديرا بانتظار التطورات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية حاليا".

ويلزم الإيطاليون منازلهم منذ الثلاثاء بعدما فرض الإغلاق التام في البلد سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بأكثر من 600 شخص حتى الآن.

وباتت إيطاليا أول بلد يعمم تدابير صارمة بهذا الشكل، سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مساء الأربعاء، إجراء غير مسبوق بإغلاق كل المتاجر باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات.

وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثّه التلفزيون "ستُغلق كل المحال باستثناء تلك التي تعنى بالحاجيات الأساسية مثل الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية".

وأشار إلى أن "خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة" وأنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة"، في وقت سجّلت إيطاليا نحو ستين بالمئة من مجمل الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19" خارج أراضي الصين القارية. ولم يحدد كونتي متى ستُرفع هذه التدابير.