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بسبب كورونا: الدوري الألماني مهدد بالإلغاء

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 10:09

بسبب كورونا: الدوري الألماني مهدد بالإلغاء
لاعبو بايرن ميونخ (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن الموسم الحالي للدوري الألماني مهدد بالإلغاء بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن البوندسليغا بات مهددًا بالإلغاء، بعد إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين.

وكان نادي هانوفر أصدر بيانًا رسميًا، الأربعاء الماضي، لإعلان إصابة لاعبه تيمو هوبيرز بالفيروس، وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الألماني سيعقد اجتماعًا طارئًا بين جميع أندية الدوري، لمناقشة إمكانية المضي قدمًا في البطولة.

وأوضحت أن الهيئة الإدارية للبوندسليغا مستعدة لمناقشة إمكانية تعليق الموسم مؤقتًا، لكنها مستعدة أيضًا لاحتمالية إلغائه تمامًا.

يذكر أن مباريات الجولة الـ26 من البوندسليغا من المقرر إقامتها خلف أبواب مغلقة.

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#الدوري الألماني
#فيروس
#كورونا

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