تعليق مباريات الدوري الألماني بسبب كورونا

أفادت تقارير صحفية، بأن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أعلنت تعليق مباريات الدرجة الأولى والثانية حتى يوم 2 نيسان/أبريل القادم.

وكان من المقرر أن تنطلق اليوم الجولة 26 للبوندسليغا، لكن الرابطة قالت في بيان رسمي "في ظل الأحداث الجارية، وانتشار فيروس كورونا والحالات المشتبه بها... قررت رابطة الدوري الألماني إيقاف الجولة 26".

وتابعت "تقرر عقد اجتماع عام للأندية المحترفة، الاثنين المقبل، وتعليق اللعب حتى 2 نيسان/أبريل، بما في ذلك فترة الراحة الدولية".

وأضافت الرابطة "أحد الأسباب التي دفعتنا لذلك، هو وجود شكوك حول إصابات بفيروس كورونا في أحد الأندية، ولا يمكن استبعاد المزيد منها".