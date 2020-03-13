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كورونا: تأجيل مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 15:09

كورونا: تأجيل مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن إرجاء مباريات الأسبوع القادم، في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للشباب.

ويأتي ذلك في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في معظم أنحاء القارة العجوز.

ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي، فإن المباريات التي سيتم تأجيلها هي، المباريات الأربع في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ومواجهات ربع نهائي دوري الأبطال للشباب يومي 17 و18 آذار/مارس الجاري، بجانب جميع مباريات إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وأكد الاتحاد القاري أن قرارات متعلقة بالمواعيد الجديدة لهذه المباريات، سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

وعلى ضوء هذه القرارات، تقرر أيضًا تأجيل قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، والتي كان مقررًا لها 20 آذار/مارس الجاري.

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#دوري أبطال أوروبا
#الدوري الأوروبي
#الاتحاد الأوروبي
#فيروس
#كورونا

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