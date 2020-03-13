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كورونا يرجئ مباريات الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 15:01

كورونا يرجئ مباريات الدوري الإنجليزي
المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فيروس كورونا أدى إلى تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والتشامبيونشيب ودوري الدرجة الأولى والثانية، حتى يوم 3 نيسان/أبريل القادم على أقل تقدير.

وصدّق المسؤولون عن الدوريات الأربع على هذا القرار، وذلك بعد إصابة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، وكالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي بفيروس كورونا، إلى جانب تواجد 3 لاعبين من ليستر سيتي في العزل بسبب أعراض الفيروس.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" صباح اليوم الجمعة، عن تأجيل مباريات الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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#الدوري الإنجليزي
#فيروس
#كورونا
#ميكيل أرتيتا
#كالوم هودسون أودوي

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