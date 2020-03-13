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هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا؟

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 21:02

هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

رد وكيل أعمال نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على ما أثير حول الاشتباه بإصابة اللاعب المصري بفيروس كورونا.

وقالت تقارير صحفية، إن هناك اشتباه بإصابة صلاح بفيروس كورونا، بسبب عدوى من حارس بورنموث، على إثر مواجهة الفريقين الأخيرة بالبريمييرليغ.

وكتب رامي عباس عبر حسابه على "تويتر": "كم هو مخجل أن يتم نشر شيء حساس للغاية دون معرفة أو مصادر، بل فقط للحصول على نقرات من القراء، هذا أمر مقرف ومرعب للناس في الوقت نفسه".

وكان ليفربول، قد أعلن تجميد نشاط كرة القدم إلى أجل غير مسمى، بعد إعلان تأجيل منافسات الدوري الإنجليزي حتى الرابع من نيسان/أبريل المقبل.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي
#كورونا
#فيروس كورونا

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