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اجتماع لحسم مصير البريمييرليغ بسبب كورونا

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 15:15

اجتماع لحسم مصير البريمييرليغ بسبب كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأنه سيتم عقد اجتماع حاسم لتحديد مصير الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصدر قرار بتعليق المنافسات في البريمييرليغ وعدم خوض أي مباريات حتى 3 نيسان/أبريل المقبل على أقل تقدير، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإنه سيتم عقد الاجتماع، الخميس المقبل، بحضور روساء البريمييرليغ، لتحديد مصير ما تبقى من الموسم الحالي.

وزعم مصدر مهم في أحد الأندية الكبرى بالدوري الإنجليزي الممتاز، أن القرار الأقرب هو عدم إكمال الموسم الحالي، وتبلغ نسبته 75%.

وأشارت صحيفة ذا صن، إلى أن الأندية قد ترفض استئناف المنافسات في الموسم الحالي كما هو مخطط له، بسبب مخاوف بشأن صحة وسلامة اللاعبين.

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#الدوري الإنجليزي
#كورونا
#فيروس كورونا

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