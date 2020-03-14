سان جيرمان يتخذ خطوة جديدة تجاه نيمار!

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي اتخذ خطوة جديدة تجاه نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قد تتيح الفرصة أمامه للعودة إلى برشلونة الإسباني بالموسم المقبل.

وارتبط اسم نيمار بقوة بالعودة إلى برشلونة خلال الصيف الماضي، إلا أن مسؤولي النادي الكاتالوني لم يتوصلوا لاتفاق مع نظرائهم في باريس.

وبحسب شبكة "ESPN" الأميركية، فإن إدارة باريس سان جيرمان وافقت بالفعل على رحيل نيمار في الصيف المقبل، ولكن بشرط الحصول على 150 مليون يورو.

وكان نيمار قد انضم إلى سان جيرمان في صيف 2017، بعد سداد الشرط الجزائي لبرشلونة، والذي بلغ وقتها 222 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أكد أن الفرنسي كيليان مبابي غير قابل للبيع، أما بالنسبة لنيمار فرحيله وارد سواء إلى برشلونة أو غيره، بمقابل لن يقل عن 150 مليون يورو.

ويعتبر هذا الرقم أقل بحوالي 30 مليون يورو من الرقم الذي كان ينوي برشلونة دفعه، حال ضم نيمار عن طريق فسخ عقده بواسطة لوائح الفيفا، والتي تقضي بحرية اللاعب في فسخ تعاقده طالما مر عليه 3 مواسم دون تجديد مع دفع شرط جزائي لناديه.