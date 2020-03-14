  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سان جيرمان يتخذ خطوة جديدة تجاه نيمار!

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 21:51

سان جيرمان يتخذ خطوة جديدة تجاه نيمار!
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي اتخذ خطوة جديدة تجاه نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قد تتيح الفرصة أمامه للعودة إلى برشلونة الإسباني بالموسم المقبل.

وارتبط اسم نيمار بقوة بالعودة إلى برشلونة خلال الصيف الماضي، إلا أن مسؤولي النادي الكاتالوني لم يتوصلوا لاتفاق مع نظرائهم في باريس.

وبحسب شبكة "ESPN" الأميركية، فإن إدارة باريس سان جيرمان وافقت بالفعل على رحيل نيمار في الصيف المقبل، ولكن بشرط الحصول على 150 مليون يورو.

وكان نيمار قد انضم إلى سان جيرمان في صيف 2017، بعد سداد الشرط الجزائي لبرشلونة، والذي بلغ وقتها 222 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أكد أن الفرنسي كيليان مبابي غير قابل للبيع، أما بالنسبة لنيمار فرحيله وارد سواء إلى برشلونة أو غيره، بمقابل لن يقل عن 150 مليون يورو.

ويعتبر هذا الرقم أقل بحوالي 30 مليون يورو من الرقم الذي كان ينوي برشلونة دفعه، حال ضم نيمار عن طريق فسخ عقده بواسطة لوائح الفيفا، والتي تقضي بحرية اللاعب في فسخ تعاقده طالما مر عليه 3 مواسم دون تجديد مع دفع شرط جزائي لناديه.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#برشلونة

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميسي: علينا اتباع التعليمات والصحة دائما أولا
ميسي: علينا اتباع التعليمات والصحة دائما أولا

2020-03-14

اجتماع لحسم مصير البريمييرليغ بسبب كورونا
اجتماع لحسم مصير البريمييرليغ بسبب كورونا

2020-03-14

بسبب كورونا: طرد نجم إنتر ميلان من محل إقامته
بسبب كورونا: طرد نجم إنتر ميلان من محل إقامته

2020-03-14

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 143

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 143

2020-03-13
ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان؟

ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان؟

2020-03-13
كورونا: الصين وأميركا تتبادلان الاتهامات بشأن منشأ الفيروس

كورونا: الصين وأميركا تتبادلان الاتهامات بشأن منشأ الفيروس

2020-03-13
كورونا: وفاة 250 إيطاليا في يوم وازديادُ ضحايا الفيروس في فرنسا

كورونا: وفاة 250 إيطاليا في يوم وازديادُ ضحايا الفيروس في فرنسا

2020-03-13
كورونا بالبلاد: السلطات تدرس فرض قيود على أماكن العمل وحرية التنقل

كورونا بالبلاد: السلطات تدرس فرض قيود على أماكن العمل وحرية التنقل

2020-03-13