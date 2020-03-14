ما رسالة كريستيانو في ظل فيروس كوورنا؟

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، وجه رسالة إلى جماهيره، في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب المسابقات الأوروبية بشلل تام.

وكتب رونالدو عبر حسابه على "إنستغرام": "يمر العالم حاليا بفترة صعبة وحرجة للغاية، تتطلب منا جميعا أن نكون على أعلى قدر من الرعاية والاهتمام".

وأضاف "أتحدث إليكم اليوم ليس بصفتي لاعب كرة قدم، لكن بمثابة ابن وأب وإنسان يهتم بالتطورات الأخيرة التي تصيب العالم أجمع".

وزاد "من المهم أن نلتزم بتوجيهات منظمة الصحة العالمية وتعليمات الحكومات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع الوضع الحالي".

وتابع "حماية حياة الإنسان يجب أن تفوق أي مصالح أخرى، وأبدي تعاطفي ودعمي التام لكل من فقد عزيزا لديه وأتضامن مع الذين يحاربون هذا الفيروس، مثل زميلي دانييلي روجاني".

وأتم كريستيانو "أثمن كثيرا الجهود المذهلة للأطباء والمتخصصين، الذين يعرضون حياتهم للخطر، من أجل إنقاذ آخرين".