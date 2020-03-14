هل يُحرم ليفربول من لقب البريمييرليغ؟

أفادت تقارير صحفية، بأن مسؤولا تنفيذيا كبيرا في ليفربول، رد على إمكانية حرمان الفريق من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي.

وكانت تقارير قد زعمت أن ناديين على الأقل يريدان اعتبار الموسم الحالي لاغيا وباطلا، لا سيما أنه لا توجد لوائح تنظيمية تحدد ما يمكن أن يحدث إذا أُلغي البريمييرليغ.

وقال مسؤول ليفربول، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية "حرمان الفريق من التتويج؟ لا يوجد اعتراض كبير على حصدنا للقب، بغض النظر إذا كان هذا الموسم سيستمر أم سينتهي مبكرا".

وأضاف "اليوم.. كرة القدم وإقامة المباريات ليس بالأمر المهم على الإطلاق.. أولا وقبل كل شيء علينا بذل قصارى جهدنا لحماية بعضنا البعض في المجتمع".

وتابع "يجب أن يكون هذا الوضع طوال الوقت في الحياة، ولكن في هذه اللحظة أعتقد أن الأمر بات مهمًا أكثر من أي وقت مضى".

وواصل "قلت من قبل إن كرة القدم تبدو دائمًا في مقدمة الأشياء الأقل أهمية، بالطبع لا نريد تعليق المباريات أو البطولات، ولكن إذا كان ذلك يساعد شخصًا واحدًا على البقاء بصحة جيدة، سنفعل ذلك بلا شك".

وأتم "إذا كان الاختيار بين كرة القدم وتحقيق الخير للمجتمع، لن تكون هناك مقارنة، حيث إن قرار إيقاف البريمييرليغ يتم تنفيذه بدافع الحفاظ على سلامة الناس. ولهذا ندعمه بالكامل".