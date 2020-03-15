  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سان جيرمان يسعى لضم الجزائري محرز

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 14:55

سان جيرمان يسعى لضم الجزائري محرز
النجم الجزائري رياض محرز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سان جيرمان سيعمل على إغراء محرز، لا سيما أن الفريق الفرنسي سيشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني مانشستر سيتي من عقوبة الحرمان من المشاركة أوروبيًا لمدة عامين، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان يريد أن يكون محرز هو البديل المحتمل لكيليان مبابي، تحسبًا لرحيل الأخير إلى ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن محرز بدأ مسيرته الاحترافية في لوهافر، والآن يمكنه العودة للعب في فرنسا مرة أخرى.

يذكر أن عقد محرز مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023، ولم ينجح النجم الجزائري في حجز مقعد أساسي بتشكيلة المدرب بيب غوارديولا حتى الآن.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#باريس سان جيرمان
#رياض محرز
#مانشستر سيتي

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: برشلونة يعتمد حجتين لخطف لقب الليغا!
كورونا: برشلونة يعتمد حجتين لخطف لقب الليغا!

2020-03-15

كريستيانو يتخذ قرارا مفاجئا لمكافحة كورونا!
كريستيانو يتخذ قرارا مفاجئا لمكافحة كورونا!

2020-03-15

ريال مدريد يستهدف ضم نجم ليفربول
ريال مدريد يستهدف ضم نجم ليفربول

2020-03-15

الأكثر قراءة

مقتل محمد الشمالي من الرملة...

مقتل محمد الشمالي من الرملة... "انتقام كردّ على جريمة أخرى"

2020-03-14
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 178

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 178

2020-03-14
آخر مستجدات انتشار فيروس

آخر مستجدات انتشار فيروس "كورونا" في العالم

2020-03-14
دراسة: فيروس

دراسة: فيروس "كورونا" قد يظهر بعد 37 يومًا من العدوى

2020-03-14
الحكومة الإسرائيلية تدرس تعطيل المرافق الاقتصادية لمواجهة كورونا

الحكومة الإسرائيلية تدرس تعطيل المرافق الاقتصادية لمواجهة كورونا

2020-03-14