سان جيرمان يسعى لضم الجزائري محرز

أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سان جيرمان سيعمل على إغراء محرز، لا سيما أن الفريق الفرنسي سيشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني مانشستر سيتي من عقوبة الحرمان من المشاركة أوروبيًا لمدة عامين، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان يريد أن يكون محرز هو البديل المحتمل لكيليان مبابي، تحسبًا لرحيل الأخير إلى ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن محرز بدأ مسيرته الاحترافية في لوهافر، والآن يمكنه العودة للعب في فرنسا مرة أخرى.

يذكر أن عقد محرز مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023، ولم ينجح النجم الجزائري في حجز مقعد أساسي بتشكيلة المدرب بيب غوارديولا حتى الآن.