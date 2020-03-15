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كريستيانو يتخذ قرارا مفاجئا لمكافحة كورونا!

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 09:17

كريستيانو يتخذ قرارا مفاجئا لمكافحة كورونا!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، اتخذ قرارا مفاجئا، من أجل المساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو قرر تحويل فنادقه التي يمتلكها في البرتغال، إلى مستشفيات للمساعدة في مكافحة الوباء.

وأضافت الصحيفة "ستصبح فنادق رونالدو، مستشفيات للاستخدام المجاني، وسيدفع نجم البيانكونيري رواتب الأطباء والعاملين".

وكان رونالدو قد امتثل لقرار الأطباء بالحجر الصحي في ماديرا بعدما ثبت إصابة زميله في صفوف السيدة العجوز دانييلي روجاني بوباء كورونا.

ووجه صاروخ ماديرا رسالة مؤخرًا لجماهيره وعشاقه حول العالم قال فيها "يجب أن نستمع للسلطات، وحماية حياتنا فوق أي اهتمامات أخرى".

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#كريستيانو رونالدو
#فيروس
#كورونا
#البرتغال

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