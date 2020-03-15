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كورونا: إستراتيجية مقترحة لاستكمال الكالتشيو

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 20:51

كورونا: إستراتيجية مقترحة لاستكمال الكالتشيو
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن هنالك إستراتيجية مقترحة على الطاولة من أجل إكمال الموسم الجاري بدوري الدرجة الأولى، في أعقاب تعليق المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن السلطات الإيطالية لا تنوي الاستسلام أمام كورونا، وتخطط لإكمال الكالتشيو.

وأشارت إلى أن حل إنهاء الدوري من خلال التصفيات وارد، ولكن سيتم اللجوء إليه إذا وصلت الأزمة إلى ذروتها، وفشل الاتحاد في إيجاد وقت للعب كل المباريات المتبقية.

وأوضحت أن هذا الحل يحتاج دراسة متعمقة، لاختيار من سيشاركون في التصفيات على اللقب أو حجز المراكز الأوروبية أو الهبوط.

وقالت الصحيفة إن الفرضية الأكثر واقعية هي استئناف الدوري من حيث توقف، بشرط تأجيل البطولات القارية.

وأضافت أن الاتحاد بدأ يفكر في تواريخ إكمال الدوري بعد تأجيل البطولات القارية، حيث تم التخطيط لاستئناف المسابقة يوم 2 أيار/مايو على أن تنتهي في 28 حزيران/يونيو.

وتتضمن خطة الاتحاد الإيطالي لاستئناف الدوري لعب 3 جولات في منتصف الأسبوع (وقت إقامة مباريات دوري الأبطال).

وذكرت أنه من الصعب اختتام كأس إيطاليا في هذه الفترة، وسيتم نقل البطولة إلى بداية الموسم المقبل.

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الدوري الإيطالي

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