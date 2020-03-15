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نجم الإنتر سيرتدي قميص برشلونة الموسم القادم

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 20:44

نجم الإنتر سيرتدي قميص برشلونة الموسم القادم
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، سينتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم لاوتارو بقوة بالانتقال إلى برشلونة، من أجل خلافة الأوروغواياني لويس سواريز في هجوم الفريق الكاتالوني، بتوصية من مواطنه ليونيل ميسي، قائد وأسطورة البارسا.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان منفتح على التفاوض مع برشلونة بشأن انتقال لاوتارو، حتى بعد انقضاء المدة المسموح خلالها بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب (أول 15 يومًا في تموز/يوليو)، حيث تقدر قيمته بـ111 مليون يورو.

يأتي ذلك في ظل امتلاك برشلونة لاعبين يثيرون اهتمام إنتر، ومدربه أنطونيو كونتي، وفي مقدمتهم التشيلي أرتورو فيدال، والذي حاول النيراتزوري ضمه بقوة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويعتبر لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش من ضمن العناصر التي يرحب إنتر بضمها، في إطار سعيه للرفع من جودة فريقه، خاصة أن موقف راكيتيتش غير واضح في كامب نو.

وأشار التقرير إلى أن إنتر مهتم أيضًا بضم كارليس ألينيا، وجان كلير توديبو المعارين إلى ريال بيتيس وشالكه، بالإضافة إلى آرثر ميلو ونيلسون سيميدو.

وبدأ إنتر بالفعل في البحث عن المهاجم الذي سيحل محل لاوتارو بدءًا من الموسم المقبل، حيث أثار الثنائي تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، وبيير أوباميانغ مهاجم آرسنال اهتمام مسؤولي النيراتزوري.

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#برشلونة
#لاوتارو مارتينيز
#برشلونة

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