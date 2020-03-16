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مانشستر يونايتد يزاحم الريال على صفقة هولندية

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 09:40

مانشستر يونايتد يزاحم الريال على صفقة هولندية
اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد يخطط لصراع ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، دوني فان دي بيك، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه على الرغم من وصول ريال مدريد إلى اتفاق مع فان دي بيك منذ أشهر، إلا أن مانشستر يونايتد يحاول إبعاد الهولندي عن سانتياغو برنابيو بعرض أخير.

وكان من المتوقع أن ينتقل فان دي بيك (23 عاما) إلى الريال في الصيف الماضي، لكن نظرا لعدم تمكن الميرنغي من بيع خاميس رودريغيز وغاريث بيل، قيل له إنه سيضطر إلى البقاء في أمستردام لموسم آخر.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كان اليونايتد جادا في الحصول على توقيع فان دي بيك، فلن يتمكنوا من ذلك إلا إذا قرر ريال مدريد التخلي عن اتفاقهم مع اللاعب.

ويدرك مانشستر يونايتد أنه سيكون من الصعب التوقيع مع دي بيك بسبب اتفاقه مع ريال مدريد، لكنهم سيحاولون رغم ذلك.

وسجل فان دي بيك (23 عامًا) 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم، مما يثبت أن مستواه الموسم الماضي لم يكن صدفة.

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#مانشستر يونايتد
#ريال مدريد
#دوني فان دي بيك
#أياكس أمستردام

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