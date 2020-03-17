بسبب كورونا: اليورو مهدد بالتأجيل

ذكرت تقارير صحفية، أن بطولة كأس أمم أوروبا مهدد بالتأجيل، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء القارة.

وتوقفت الدوريات الأوروبية بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي قد يؤثر على انطلاق اليورو في حزيران/يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كل شيء يشير إلى ضرورة تأجيل كأس الأمم الأوروبية إلى صيف 2021 لإنهاء الدوريات قبل 30 حزيران/يونيو المقبل.

ويعقد الاتحاد الأوروبي (يويفا) اجتماعًا حاسما اليوم الثلاثاء، وفي ختامه يمكن الإعلان عن تغيير تاريخ انطلاق البطولة على الأرجح.

وأشار التقرير إلى أن العائق الأساسي للإعلان عن تأجيل البطولة إلى الصيف المقبل، هو إقامة كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة في صيف 2021.

ولا يريد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الدخول في حروب مع الاتحاد الأوروبي، وذلك يفكر بالفعل في عدم بدء تلك النسخة في التاريخ المحدد، في ظل الأوضاع التي تمر بها كرة القدم في أوروبا.