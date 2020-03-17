  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بسبب كورونا: تعليق مباريات المسابقات الأوروبية

تاريخ النشر: 17/03/2020 - 18:31

بسبب كورونا: تعليق مباريات المسابقات الأوروبية
(وكالات)
عرب ٤٨

ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه قرر تعليق كافة مسابقات الأندية والمنتخبات للرجال والسيدات حتى إشعار آخر.

وبهذا ستتوقف رسميا مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال يويفا "مباريات ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020، والمواجهات الودية الدولية المقررة في نهاية آذار/مارس، ستقام خلال الفترة الدولية في بداية حزيران/يونيو، بعد مراجعة تطورات الوضع".

وجاء ذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى مؤخرا في أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه شكل "مجموعة عمل"، تضم ممثلين عن مسابقات الدوري والأندية، لتقييم جدول المباريات مع تكدس محتمل للمواجهات، بعد إيقاف معظم المسابقات المحلية.

وأضاف أن مجموعة العمل ستسعى "لإيجاد حلول تسمح باستكمال الموسم الحالي، وتعالج أي عواقب للقرار الذي صدر اليوم".

ومن بين القضايا الكبيرة العالقة التي تواجه يويفا، كيفية استكمال مسابقات الأندية الأوروبية الحالية، ومن بينها دوري الأبطال الذي بلغ دور الستة عشر.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#يويفا
#دوري أبطال أوروبا
#الدوري الأوروبي
#كورونا
#فيروس كورونا

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تأجيل بطولة كوبا أميركا بسبب كورونا
تأجيل بطولة كوبا أميركا بسبب كورونا

2020-03-17

رسميا... تأجيل يورو 2020
رسميا... تأجيل يورو 2020

2020-03-17

يوفنتوس يضع خطة لاستعادة بوغبا
يوفنتوس يضع خطة لاستعادة بوغبا

2020-03-17

الأكثر قراءة

نتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

نتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

2020-03-16
الصحة الإسرائيلية: 255 إصابة بكورونا و40 ألف متوقف عن العمل

الصحة الإسرائيلية: 255 إصابة بكورونا و40 ألف متوقف عن العمل

2020-03-16

"المنسيون" هم الأكثر عرضة لخطر كورونا

2020-03-16
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 250

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 250

2020-03-16
بعد تكليفه من ريفلين: غانتس يدعو لتشكيل حكومة وطنية

بعد تكليفه من ريفلين: غانتس يدعو لتشكيل حكومة وطنية

2020-03-16