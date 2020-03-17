بسبب كورونا: تعليق مباريات المسابقات الأوروبية

ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه قرر تعليق كافة مسابقات الأندية والمنتخبات للرجال والسيدات حتى إشعار آخر.

وبهذا ستتوقف رسميا مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال يويفا "مباريات ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020، والمواجهات الودية الدولية المقررة في نهاية آذار/مارس، ستقام خلال الفترة الدولية في بداية حزيران/يونيو، بعد مراجعة تطورات الوضع".

وجاء ذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى مؤخرا في أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه شكل "مجموعة عمل"، تضم ممثلين عن مسابقات الدوري والأندية، لتقييم جدول المباريات مع تكدس محتمل للمواجهات، بعد إيقاف معظم المسابقات المحلية.

وأضاف أن مجموعة العمل ستسعى "لإيجاد حلول تسمح باستكمال الموسم الحالي، وتعالج أي عواقب للقرار الذي صدر اليوم".

ومن بين القضايا الكبيرة العالقة التي تواجه يويفا، كيفية استكمال مسابقات الأندية الأوروبية الحالية، ومن بينها دوري الأبطال الذي بلغ دور الستة عشر.