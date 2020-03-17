تأجيل بطولة كوبا أميركا بسبب كورونا

أفادت تقارير صحفية، بأن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، أعلن عن تأجيل كأس كوبا أميركا بسبب فيروس كورونا المستجد والمتفشي في العالم.

وكان من المفترض إقامة هذه البطولة القارية هذا العام خلال الفترة من 12 حزيران/يونيو وحتى 12 تموز/يوليو، في الأرجنتين وكولومبيا.

وبحسب تقارير سابقة، تسيطر حالة من القلق على المسؤولين في الأرجنتين، إزاء تنظيم كوبا أمريكا، لأن هذا يعني ضرورة فتح البلاد للجماهير من الجنسيات المختلفة، وكذلك اللاعبين المحترفين في معظم الدوريات.

وكانت الأرجنتين قد قررت بالفعل وقف استقبال أي رحلات، ومنعت السفر خارج البلاد لمدة 30 يومًا، في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.