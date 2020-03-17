يوفنتوس يضع خطة لاستعادة بوغبا

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي سيبذل كل ما بوسعه من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الصيف القادم.

ورحل بوغبا عن يوفنتوس في صيف 2016، بعد 4 سنوات قضاها بقميص البيانكونيري، إلا أنه لم يقدم مع مانشستر يونايتد نفس المستويات التي قدمها في تورينو.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس سيعتمد على رغبة بوغبا في الرحيل عن أولد ترافورد، وتبقي موسم واحد فقط في عقده، من أجل الضغط على مانشستر يونايتد والحصول عليه بسعر مناسب.

ويرتبط بوغبا بعقد مع يونايتد حتى صيف 2021، مع خيار التمديد لعام إضافي باتفاق الطرفين، إلا أن رغبة بوغبا واضحة وهي الرحيل عن أولد ترافورد والبحث عن تحد جديد.

وحاول يوفنتوس وريال مدريد ضم بوغبا في الصيف الماضي، إلا أن مانشستر يونايتد حدد 150 مليون يورو لبيعه، مما أفسد الصفقة.

لكن ومع تبقي موسم واحد فقط في عقد بوغبا، بالإضافة لغيابه معظم فترات هذا الموسم بسبب الإصابة، من المتوقع أن يخفض مانشستر يونايتد مطالبه إلى 100 مليون يورو.

ويعتبر هذا الرقم مناسبًا بشكل كبير إلى يوفنتوس إذا أراد التعاقد مع بوغبا، لكن لو لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، سيتجه إلى التعاقد مع حسام عوار، لاعب وسط ليون.