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كورونا: إصابة لاعب آخر في يوفنتوس

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 08:31

كورونا: إصابة لاعب آخر في يوفنتوس
النجم الفرنسي بليز ماتويدي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي، أعلن أمس الثلاثاء، عن إصابة لاعب جديد في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الأبيض والأسود قد كشف رسميا قبل أيام إصابة لاعبه دانييلّي روجاني بفيروس كورونا، مما تسبب في دخول ما يزيد على 100 شخص من لاعبي النادي وموظفيه العزل الذاتي، كإجراء احترازي.

ووفقا لبيان على الموقع الرسمي ليوفنتوس، فإن نتيجة اختبارات بليز ماتويدي جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار النادي الإيطالي إلى أن اللاعب الفرنسي في حجر صحي بمنزله منذ يوم الأربعاء 11 آذار/مارس الجاري، ولا تظهر عليه أي أعراض.

وأوضح يوفنتوس أنه ستستمر مراقبة اللاعب وتطبيق نظام التعافي معه، مشددًا على أن حالة ماتويدي جيدة.

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#يوفنتوس
#بليز ماتويدي
#فيروس كورونا
#كورونا

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