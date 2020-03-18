كورونا: خطة عاجلة لاستئناف البريمييرليغ

ذكرت تقارير صحفية، أن رؤساء فرق الدوري الإنجليزي، وضعوا خطة عاجلة من أجل استئناف مباريات الموسم الحالي، في أعقاب توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إيقاف منافسات الدوري حتى 4 نيسان/أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستعقد الرابطة اجتماعا مهما يوم الخميس، لمناقشة طرق استئناف المنافسات، خصوصا بعد قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل منافسات كأس أمم أوروبا 2020 حتى صيف 2021.

وتخشى الأندية أن تكون إنجلترا البلد الوحيد الذي لن يستطيع إكمال موسمه، ولهذا وضعت خطة لتجنب الوقوع في هذا المطب الذي تترتب عليه آثار اقتصادية مهولة.

وتنص الخطة وفقا على لصحيفة "ذا صن"، على إقامة المباريات الـ92 المتبقية بالدوري، خلف أبواب موصدة وعلى أرض محايدة.

وستقام كل مباراة بتوقيت مختلف تماما عن غيرها، مع بث كل المواجهات تلفزيونيا.

وضمن الاقتراح، ستقام جميع المباريات على ملعبين أو ثلاثة، ومن المتوقع أن تكون في إقليم ميدلاندز الذي لا يشهد انتشارا كثيفا لفيروس كورونا.

وقد يشهد ملعبا واحدا إقامة مباراتين في اليوم ذاته، على أن تخوض الفرق اللقاءات كل 3 أيام من أجل إنهاء الموسم في الوقت المحدد، شرط الحصول على الموافقات الرسمية.

والهدف من إقامة المنافسات في ملعبين أو ثلاثة، تخفيض عدد الأطباء والمعالجين ورجال الأمن المساهمين في تأمين هذه المباريات.

وتأمل رابطة الدوري من خلال إقامة المباريات في أرض محايدة، عدم تجمهر المشجعين خارج الملاعب، كما حدث مع باريس سان جيرمان في مباراته البيتية أمام بوروسيا دورتموند بمسابقة دوري أبطال أوروبا.