  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كورونا يحمل نبأ سارا لمانشستر سيتي!

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 08:36

كورونا يحمل نبأ سارا لمانشستر سيتي!
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فيروس كورونا المتفشي حول العالم يبشر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنبأ سار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارًا بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة قاريًا لمدة عامين، بسبب مخالفته قانون اللعب المالي النظيف.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي تقدم باستئناف على القرار في المحكمة الرياضية، ولم يحدد موعد لجلسة الاستماع الخاصة بالنادي الإنجليزي حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الرياضية أجلت جميع جلسات الاستماع حتى الأول من أيار/مايو المقبل على الأقل، وربما يمتد الأمر لفترة أطول، بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن أحدث قائمة لجلسات الاستماع في المحكمة تمتد حتى 18 أيار/مايو، ولا تشمل الاستئناف الخاص بمانشستر سيتي.

وذكرت أن تأجيل جلسة مانشستر سيتي يقوي موقف النادي إذا تقدم بطلب، كي يتم تجميد العقوبة لمدة عام، حتى يبت في الاستئناف.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مانشستر سيتي
#كورونا
#فيروس كورونا
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: إصابة لاعب آخر في يوفنتوس
كورونا: إصابة لاعب آخر في يوفنتوس

2020-03-18

بسبب كورونا: تعليق مباريات المسابقات الأوروبية
بسبب كورونا: تعليق مباريات المسابقات الأوروبية

2020-03-17

تأجيل بطولة كوبا أميركا بسبب كورونا
تأجيل بطولة كوبا أميركا بسبب كورونا

2020-03-17

الأكثر قراءة

كورونا ونهاية العالم

كورونا ونهاية العالم

2020-03-17

"كاحول لافان" توافق على بقاء نتنياهو بمنصبه لعام واحد

2020-03-17
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 324

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 324

2020-03-17
كورونا بالبلاد: 337 حالة وإصابة السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا

كورونا بالبلاد: 337 حالة وإصابة السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا

2020-03-17
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 304

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 304

2020-03-17