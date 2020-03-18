يوفنتوس يسعى للتعاقد مع جوهرة ميلان

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس يخطط للتعاقد مع لاعب آيه سي ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن القيمة السوقية للفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، تضاعفت هذا الموسم، بفضل تألق اللاعب.

وأشارت إلى أن ميلان مستعد للتخلي عن هيرنانديز إذا تقدم يوفنتوس بعرض يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

وأوضحت أنه بالإضافة لاهتمام يوفنتوس، هناك أكثر من نادٍ بالبريمييرليغ يرغب في ضم هيرنانديز خلال الصيف المقبل.

وكان هيرنانديز انتقل من ريال مدريد إلى صفوف ميلان خلال الماضي مقابل 20 مليون يورو.

يذكر أن العديد من التقارير سبق أن ربطت يوفنتوس بضم أيضًا جيانلويجي دوناروما حارس ميلان.