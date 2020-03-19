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كوتينيو يوافق على اللعب في إنجلترا

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 20:05

كوتينيو يوافق على اللعب في إنجلترا
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

وافق النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، على اللعب في البريميرليغ الموسم المقبل، وفق ما نشر الإعلام البريطاني اليوم، الخميس.

ويلعب كوتينيو مع بايرن على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية الشراء، لكن من المرجح ألا يفعل النادي البافاري هذا الشرط في النهاية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كوتينيو أبدى موافقته على اللعب لأحد فرق البريميرليغ، على سبيل الإعارة في الموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن كوتينيو، على الأرجح، سيقاتل من أجل الاستمرار في برشلونة، الذي طالما حلم باللعب بقميصه، قبل التفكير في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط كوتينيو بالانتقال إلى توتنهام، الصيف الماضي، لكن الاتفاق لم يتم، بينما ربطته بعض التقارير بالعودة إلى ناديه السابق ليفربول.

وتردد اسم النجم البرازيلي كذلك في ستامفورد بريدج، خلال الأشهر الأخيرة، لكن البلوز حصلوا على توقيع المغربي الدولي، حكيم زياش، مع اهتمامهم بضم الثنائي تيمو فيرنر وجادون سانشو.


#كوتينيو
#برشلونة
#بايرن ميونخ
#إنجلترا

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