بيريز يتمسك بضم نجم مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، يتمسك بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيم سترلينغ.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن بيريز معجب بسترلينغ كلاعب كرة، ولذلك سيبذل رئيس الملكي قصارى جهده لإبرام الصفقة.

وأشارت إلى أنه بعيد عن مستوى النجم الإنجليزي، فإن بيريز يريد استغلاله كفرصة تسويقية مميزة، حيث إن سترلينغ لديه عدد كبير من المتابعين.

وأوضحت أن هذا سيساعد ريال مدريد على تحقيق دخل كبير من الإعلانات وتسويق صورة سترلينغ وبيع قميصه، كما سبق وأن حدث مع كريستيانو رونالدو وخاميس رودريغيز.

يذكر أن عقد سترلينغ مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023، ولكن اللاعب قد يفكر في الرحيل بسبب منع فريقه من المشاركة أوروبيًا لمدة عامين، عقب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.