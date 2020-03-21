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سواريز يزف نبأ سارا لجماهير برشلونة

تاريخ النشر: 21/03/2020 - 20:05

سواريز يزف نبأ سارا لجماهير برشلونة
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، زف نبأ سارا لجماهير فريقه.

وكان سواريز قد تعرض لإصابة في مباراة أتلتيكو مدريد بكأس السوبر الإسباني، في كانون الثاني/يناير الماضي، وتقرر وقتها أن يغيب عن الملاعب لمدة حوالي 4 أشهر.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "سأعود في وقت أقرب مما كان متوقعًا، أخبرني الطبيب أن التعافي من الإصابة يسير على ما يرام، وهذا أعطاني الأمل في اللعب قريبًا".

وأكد "عندما يعود الفريق، سأكون قادرًا على التواجد معه".

وتوقفت كرة القدم في شتى أنحاء أوروبا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف سواريز "لقد أخبروني عقب الجراحة بالعودة في بداية أيار/مايو، ولكن بعد الاجتماعات التي أجريتها مع الأطباء وبسبب التطور الذي حدث لدي، سيتقدم الموعد بشكل كبير".

وتابع "أجريت الجراحة تحت إشراف خوانجو براو، طبيب النادي، ونحن على اتصال دائم بشكل يومي، حيث يمنحني الواجبات التي يجب أن أقوم بها يوميًا".

وأتم "علينا أن نتكيف مع الآلات والخيارات التي أملكها في المنزل للحفاظ على عضلات الفخذ الرباعية على أقل تقدير، وهو الأمر الأكثر أهمية في مرحلة التعافي هذه".


#لويس سواريز
#برشلونة

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