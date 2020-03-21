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كريستيانو يتلقى نبأ سارا خلال الحجر الصحي

تاريخ النشر: 21/03/2020 - 08:42

كريستيانو يتلقى نبأ سارا خلال الحجر الصحي
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تلقى نبأ سارا خلال مكوثه في الحجر الصحي بمسقط رأسه ماديرا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن دولوريس أفيرو والدة رونالدو، غادرت المستشفى بعد فترة تعافي اقتربت من 3 أسابيع.

وكان النجم البرتغالي قد سافر إلى مسقط رأسه في البرتغال، بعدما نقلت والدته على الفور إلى المستشفى مطلع هذا الشهر، بسبب إصابتها بجلطة دماغية.

ويقضى كريستيانو رونالدو، فترة الحجر الصحي في ماديرا، بسبب منعه من العودة إلى إيطاليا قبل انتهائها.

يذكر أنه تم إيقاف منافسات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، لذلك لا يتعجل رونالدو في العودة إلى مدينة تورينو.


#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#إيطاليا

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