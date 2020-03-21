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كريستيانو يواجه خسائر مالية بسبب كورونا!

تاريخ النشر: 21/03/2020 - 20:10

كريستيانو يواجه خسائر مالية بسبب كورونا!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، قد يتعرض لخسائر مالية ضخمة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن أندية إيطاليا في طريقها لخفض رواتب اللاعبين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، بسبب توقف النشاط الكروي في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن كريستيانو صاحب الراتب الأعلى في الكالتشيو (510 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا) سيكون أكثر لاعب تأثرًا بقرار التخفيض.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خسائر كريستيانو رونالدو قد تصل إلى 8.4 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن فريق يوفنتوس يتجه لتخفيض رواتب لاعبيه بحوالي 30%.

وقالت "ذا صن" إن كريستيانو يفتخر بأن لديه ثروة صافية تبلغ 361 مليون إسترليني (وفقًا لمجلة فوربس).

وتعرف قائمة أجور لاعبي البيانكونيري، بعض التفاوت، فبعد رونالدو، يأتي غونزالو هيغوين بحوالي 12 مليون يورو سنويًا، يليه مباشرة مواطنه باولو ديبالا بحوالي 10.5 مليون يورو سنويًا.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لديه عقد مدى الحياة مع شركة ملابس بقيمة 773 مليون جنيه إسترليني.


#كريستيانو رونالدو
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#كورونا
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#إيطاليا
#الدوري الإيطالي

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