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كورونا يهدد بإلغاء الدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 22/03/2020 - 13:38

كورونا يهدد بإلغاء الدوري الإيطالي
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن الموسم الجاري للدوري الإيطالي بات مهددا بالإلغاء، بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء إيطاليا بشكل كبير.

وترتفع الإصابات والوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا بشكل يومي وبمعدل سريع، على الرغم من تعليق النشاطات الكروية منذ ما يقارب الأسبوعين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإنه تم التحدث في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد، يوم الجمعة الماضي، أن أمل استئناف بطولة الدوري هذا الموسم يتضاءل أكثر فأكثر.

وأشارت إلى أن بعض المشاركين في الاجتماع اقترحوا استئناف الدوري بدءًا من شهر حزيران/يونيو المقبل، مع الاستفادة من لعب المباريات في تموز/يوليو المقبل بأكمله.

وأوضحت أن البعض الآخر فضل تصور السيناريو الأسوأ وكيفية التعامل معه، مع الإصرار على أن التركيز على الموسم المقبل لا بد أن يصبح أولوية الاتحاد الإيطالي والأندية.

وقالت الصحيفة إن الوضع في إيطاليا لا يزال محفوفًا بالمخاطر، بدليل أن بالأمس أعلنت إصابة باولو ديبالا نجم يوفنتوس، وباولو مالديني المدير التقني لميلان، ونجله دانيللي لاعب الروسونيري.


#الدوري الإيطالي
#كرة قدم
#كورونا
#فيروس كورونا

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