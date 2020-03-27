  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يخطط لتعزيز صفوفه بصفقتين من فرنسا

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 23:17

برشلونة يخطط لتعزيز صفوفه بصفقتين من فرنسا
(ا ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يستهدف تعزيز صفوفه بصفقتين من فرنسا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن إدارة برشلونة تريد التعاقد مع تانجوي كواسي لاعب وسط باريس سان جيرمان، الذي لم يوقع بعد مع ناديه على عقد احترافي.

وأضافت أن كواسي "17 سنة" يدخل أيضا ضمن أجندة تعاقدات لايبزيج، وهو ما أكده مسؤولو النادي الألماني.

وبات تانجوي من أسلحة توماس توخيل في خط وسط الفريق الباريسي منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل اللاعب الواعد 3 أهداف.

ولفتت سبورت أيضا إلى أن البارسا لا يستهدف ضم كواسي فقط، بل يتطلع أيضا للتعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو لاعب لايبزيج الألماني، الذي يحظى أيضا باهتمام عدد من الأندية الكبيرة بالقارة العجوز.


#برشلونة
#ميركاتو
#تانجوي كواسي
#دايوت أوباميكانو

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رابطة البريمييرليغ: "من الصعب استكمال الموسم!"
رابطة البريمييرليغ: "من الصعب استكمال الموسم!"

2020-03-27

مارسيلو مطلوب مجددا في يوفنتوس
مارسيلو مطلوب مجددا في يوفنتوس

2020-03-27

ليفربول مهدد بخسارة لقب البريمييرليغ
ليفربول مهدد بخسارة لقب البريمييرليغ

2020-03-27

الأكثر قراءة

إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدات عربية

إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدات عربية

2020-03-26
بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر غد الجمعة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر غد الجمعة

2020-03-26
انتخاب غانتس رئيسا للكنيست تمهيدًا لحكومة طوارئ

انتخاب غانتس رئيسا للكنيست تمهيدًا لحكومة طوارئ

2020-03-26
كورونا في البلاد: 8 وفيات و2693 إصابة

كورونا في البلاد: 8 وفيات و2693 إصابة

2020-03-26
أميركا تتهم مادورو ومعاونيه الرئيسيين بـ

أميركا تتهم مادورو ومعاونيه الرئيسيين بـ"الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات"

2020-03-26