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ليفربول مهدد بخسارة لقب البريمييرليغ

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 14:28

ليفربول مهدد بخسارة لقب البريمييرليغ
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن هنالك تطور جديد بخصوص مصير منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة البريمييرليغ والاتحاد الإنجليزي قد قررا تمديد إيقاف بطولة الدوري حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تمديد الموسم الحالي لأجل غير مسمى.

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل، فإن عدد أندية البريمييرليغ التي تطالب بإلغاء الموسم الحالي، في تزايد مستمر.

وأشارت إلى أن شخصيات بارزة في أندية البريمييرليغ، تعتقد أنه لا مكان للرياضة في الوقت الراهن، حتى لو تسبب قرار الإلغاء في حرمان ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن ليفربول يفصله انتصاران فقط عن الحصول رسميًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ عام 1990.

وكان الاتحاد الإنجليزي قرر، أمس الخميس، إلغاء الدوري الوطني، من الدرجة الثالثة حتى السادسة للموسم الحالي بجانب منافسات دوريات الهواة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.


#ليفربول
#الدوري الإنجليزي
#كورونا
#فيروس كورونا

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