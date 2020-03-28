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تقارير: تطور جديد في مصير البريمييرليغ!

تاريخ النشر: 28/03/2020 - 15:20

تقارير: تطور جديد في مصير البريمييرليغ!
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت تقارير صحفية، عن تطور جديد بخصوص مصير الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإنه قد يتم حرمان أندية البريمييرليغ من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، إذا أعلن الاتحاد الإنجليزي بطلان النسخة الحالية للدوري المحلي.

وكانت تقارير بريطانية قد زعمت أمس، الجمعة، أن هناك تزايد ملحوظ في عدد أندية البريمييرليغ التي تطالب بإلغاء الموسم الحالي، حتى لو تسبب الأمر في حرمان ليفربول من حصد اللقب.

وأوضحت الصحيفة أن التهديدات ستكون أكبر على أندية البريمييرليغ، إذا نجحت بلدان أخرى في استكمال بطولات الدوري لديها.

وكان الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريمييرليغ قد قررا تمديد إيقاف الدوري حتى نهاية شهر نيسان/أبريل المقبل.


#كورونا
#فيروس كورونا
#الدوري الإنجليزي
#ليفربول

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