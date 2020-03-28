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دي بروين لا يمانع الانتقال لريال مدريد

تاريخ النشر: 28/03/2020 - 09:15

دي بروين لا يمانع الانتقال لريال مدريد
النجم البلجيكي كيفين دي بروين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي باتوا مطمعا لكثير من فرق أوروبا، بعد العقوبة التي فرضت على الفريق السماوي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وحرمانه من التعاقدات لموسمين، بعد خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وفي ظل تطلع كثير من أندية القارة العجوز لنجوم السيتي، كشفت تقارير صحفية إيطالية، أمس الجمعة، أن البلجيكي كيفين دي بروين، لا يمانع على الإطلاق الانتقال لريال مدريد، بدءًا من الصيف المقبل.

وفي المقابل يرغب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في ضم دي بروين لصفوف فريقه، اعتمادًا على عقوبة السيتي.

وكان مانشستر سيتي قد استأنف ضد القرار في المحكمة الرياضية، في انتظار الحكم النهائي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن دي بروين غير متمسك بنسبة 100% بالبقاء في مانشستر سيتي، ولا يمانع الانتقال لريال مدريد.

وأشارت إلى أن دي بروين يميل إلى الانتقال للميرنغي، لكن ليس بسبب عدم ارتياحه في السيتي، وإنما بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، ورحيم سترلينغ، أحد نجوم الفريق، أكدا استمراريتهما في ملعب الاتحاد، مهما كان قرار المحكمة الرياضية.


#مانشستر سيتي
#كيفين دي بروين
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان

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