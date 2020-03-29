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بسبب كورونا: كريستيانو يخسر 10 ملايين يورو

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 14:32

بسبب كورونا: كريستيانو يخسر 10 ملايين يورو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، خسر 10 ملايين يورو، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس سيوفر 90 مليون يورو في السنة المالية الحالية، عقب إجراء خفض الرواتب.

وأشارت إلى أن قيمة الخفض تخص رواتب أشهر آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو من العام الحالي.

وأوضحت أن كريستيانو سيكون أكبر المتضررين لأنه سيخسر 10 ملايين يورو من راتبه البالغ (31 مليون يورو).

وكانت تقارير زعمت أن رونالدو سيخسر 3.8 مليون يورو فقط، قبل أن يصدر يوفنتوس بيانًا، مساء أمس السبت، أعلن خلاله التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعبين بشأن خفض الرواتب في الموسم الحالي.

يذكر أن جورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، هو من تولى مهمة مناقشة جميع لاعبي الفريق، بشأن إمكانية خفض الرواتب هذا الموسم.


#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#كورونا
#فيروس كورونا

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