بعد التأجيل: موعد محتمل لانطلاق أولمبياد طوكيو

أفادت تقارير صحفية، بأن اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين المحليين في المراحل الأخيرة من محادثات من أجل الإعلان عن موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو في تموز/يوليو القادم.

وذكرت محطة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية، اليوم الأحد نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أنه من المرجح إقامة مراسم افتتاح ألعاب طوكيو، التي تأجلت الأسبوع الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، يوم 23 تموز/يوليو 2021 والختام في الثامن من آب/أغسطس.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد يوم الثلاثاء الماضي بعد محادثة هاتفية مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وهذا هو أول تأجيل في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة البالغ 124 عاما، رغم أن العديد من الدورات، ومن بينها أولمبياد طوكيو 1940، أُلغيت بسبب الحرب.

ويمثل التأجيل انتكاسة قوية لليابان التي استثمرت 12 مليار دولار في الاستعدادات رغم أن الأسواق المالية رحبت بالقرار مع توقع بعض المستثمرين إلغاء الألعاب.