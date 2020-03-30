أوباميانغ ضمن خطط ريال مدريد في الصيف

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، يواصل محادثاته من أجل حسم مصيره مع فريقه عقب نهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما كشفته التقارير، فإن أوباميانغ تواصل مع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، مشيرة إلى أن الأخير أثار الشكوك حول مستقبل اللاعب الجابوني.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن أوباميانغ تواصل مع زيدان، حيث أبلغه الأخير أنه ضمن خطط الميرنغي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت ميرور عن صحيفة "إكسبريس سبورت" البريطانية أن زيدان أخبر أوباميانغ أنه في الوقت نفسه ليس من أولويات الفريق، وسيكون ضمن خطته البديلة لدعم الهجوم إذا ما أخفق في ضم أهدافه.

وأضافت أن مدرب الريال يفضل التعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والسنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي.

وأبدت العديد من الفرق الأوروبية اهتمامها بالتعاقد مع أوباميانغ، الذي يدخل موسمه الأخير في عقده مع آرسنال، الذي سجل معه 20 هدفا خلال 32 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

ويرغب زيدان في تعزيز قدرات الريال الهجومية، بعد المستوى الباهت الذي بدا عليه الصربي لوكا يوفيتش، الذي أحرز هدفين فقط مع الفريق الإسباني، الذي انضم لصفوفه الصيف الماضي من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأحرز هالاند 12 هدفا في 11 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات، منذ انتقاله للفريق الألماني في كانون الثاني/يناير الماضي من سالزبورغ النمساوي.

في حين سجل ماني 18 هدفا في 38 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم.

يذكر أن آرسنال اشترط الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدمات أوباميانغ (30 سنة).

وكان أوباميانغ قد انتقل لصفوف الفريق اللندني في كانون الثاني/يناير 2018 قادما من دورتموند مقابل 56 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية لآرسنال آنذاك.