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كورونا: لاعبو برشلونة يوافقون على خفض أجورهم

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 15:45

كورونا: لاعبو برشلونة يوافقون على خفض أجورهم
(أ ب)
عرب ٤٨

قال نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، إن لاعبي الفريق على استعداد لتخفيض جزء كبير من رواتبهم، حتى يتمكن موظفو الفريق من الحصول على أجورهم كاملة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأرجنتيني، عبر بيان نشره عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، على أن جميع اللاعبين وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 70%، مع استمرار توقف النشاط الحالي.

وذكر ميسي في البيان "لم يعد الأمر يمثل لنا مفاجأة بوجود أشخاص في النادي يحاولون وضعنا تحت الأضواء وإضافة ضغوطات علينا للقيام بما نريده بالضبط".

وأضاف "حان الوقت للإعلان أنه إلى جانب تخفيض أجورنا بنسبة 70% في فترة الطوارئ، سنساهم أيضًا في ضمان حصول موظفي النادي على 100% من أجورهم، طالما أن الوضع الحالي لم يتغير".

وتابع ميسي "السبب وراء عدم إعلاننا لذلك، هو حاجتنا لإيجاد حلول حقيقية لمساعدة النادي، وكل من تأثر بهذا الوضع".

وفي نفس السياق، نشر الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، نفس البيان على حسابه بموقع "إنستغرام"، ليعلن تضامنه مع باقي لاعبي البلوغرانا في محنة الفريق.


#برشلونة
#ليونيل ميسي
#كورونا
#فيروس كورونا

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