  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يستهدف الاستغناء عن هيغوين

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 20:20

يوفنتوس يستهدف الاستغناء عن هيغوين
النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، في ظل الشكوك حول مصير النجم الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، مع "السيدة العجوز".

ووفقا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، لم يعد المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا والذي يمتد تعاقده مع يوفنتوس حتى 2021، ضامنًا التواجد في التشكيل الأساسي، مع استعادة مواطنه باولو ديبالا لأفضل مستوياته قبل توقف النشاط الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبحث البيانكونيري عن تدعيم خط هجوم الفريق الإيطالي بلاعب قادر على منافسة باولو ديبالا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مثل ماورو إيكاردي.

ويمثل عقد هيغوين أزمة ليوفنتوس، حيث لا تشعر الإدارة بالرضا من مدته أو الأجر المتفق عليه، وستحاول بيع المهاجم الأرجنتيني بالثمن المناسب في الفترة المقبلة.


#يوفنتوس
#غونزالو هيغوين

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لاوتارو يرغب في البقاء مع إنتر ميلان
لاوتارو يرغب في البقاء مع إنتر ميلان

2020-03-30

تقارير: اقتراح حل لاستئناف الدوري الإنجليزي
تقارير: اقتراح حل لاستئناف الدوري الإنجليزي

2020-03-30

كورونا: لاعبو برشلونة يوافقون على خفض أجورهم
كورونا: لاعبو برشلونة يوافقون على خفض أجورهم

2020-03-30

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي يخشى

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

2020-03-29
مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

2020-03-29
انتشار كورونا: القدس على شفا

انتشار كورونا: القدس على شفا "كارثة يصعب السيطرة عليها"

2020-03-29
الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

2020-03-29
إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

2020-03-29