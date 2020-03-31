ليفربول يرد على إمكانية استعادة كوتينيو

أفادت تقارير صحفية، بأن ليفربول الإنجليزي رد على إمكانية استعادة النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، إلى صفوف الفريق.

ويلعب كوتينيو حاليا على سبيل الإعارة مع بايرن ميونيخ، علما بأن النادي الألماني أكد كذلك عدم نيته التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي بشكل نهائي.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي الإنجليزي، لا توجد لديه أي رغبة في ضم كوتينيو مجددا، بعدما تخلى عن خدماته لصالح برشلونة مقابل 140 مليون جنيه إسترليني.

ويريد برشلونة التخلي عن كوتينيو سريعا، بمجرد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، ولن يرضى بالاستغناء عنه بأقل من 120 مليون جنيه إسترليني.

بيد أن الأندية الراغبة في ضم كوتينيو، لن تقبل بدفع مبلغ كبير كهذا، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، نتيجة توقف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق لمانشستر يونايتد وتوتنهام أن أبديا رغبتهما في ضم كوتينيو، والأمر نفسه ينطبق بدرجة أقل على تشيلسي وآرسنال، رغم عدم نية أي منهما في دفع مبلغ كبير لاستقدام اللاعب.

وكان كوتينيو يعقد آمالا عالية على العودة إلى ليفربول، مستغلا علاقته الطيبة بالنادي، إضافة إلى صداقته مع مواطنيه أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو.

وفي ظل رفض ليفربول استعادة خدمات كوتينيو، يظهر ليستر سيتي كمرشح لضم اللاعب البرازيلي، خصوصا وأن مدربه بريندان رودغرز أشرف على تدريبه في بداية مسيرته مع ليفربول.