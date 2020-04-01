ميسي الخاسر الأكبر في برشلونة بسبب كورونا!

ذكرت تقارير صحفية، أن قائد ونجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، سيكون الخاسر الأكبر من أحد قرارات فريقه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان برشلونة قد قرر خفض رواتب لاعبي الفريق بنسبة 70%، بسبب الخسائر الناتجة عن إيقاف البطولات عقب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة سيوفر شهريًا من قرار خفض الرواتب 32 مليون يورو.

وأشارت إلى أن ميسي سيوفر للنادي بمفرده 5 ملايين يورو، بينما سيتأثر راتب جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز بخصم قيمته 1.5 مليون يورو فقط.

وأوضحت أنه سيتم اقتطاع 700 ألف يورو من راتب سيرجي روبيرتو، بينما سيخسر أنطوان غريزمان 2.1 مليون يورو.