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الحكومة البريطانية تدعو لاعبي كرة القدم إلى تخفيض رواتبهم

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 22:10

الحكومة البريطانية تدعو لاعبي كرة القدم إلى تخفيض رواتبهم
(أ. ب.)
عرب ٤٨

دعت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، المتهمين بالاستفادة من تدابير الدعم الاقتصادي، التي تم تبنيها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تخفيض رواتبهم.

وقال وزير الصحة، مات هانكوك، في مؤتمر صحافي "يحتاج كل شخص إلى لعب دوره" في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا "هذا يعني لاعبي الدوري الممتاز أيضا ... وأول ما يتعين عليهم فعله هو الموافقة على تخفيض رواتبهم".

واتخذت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة "غير مسبوقة" في تاريخ البلاد لحماية الموظّفين والشركات من التأثير الاقتصادي لـ"كوفيد-19"، الذي أودى بحياة 2921 شخصا حتى الآن، ودفع الحكومة إلى إغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما.

ويمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا من الحكومة دفع 80 % من أجور الموظّفين التي تصل إلى 2500 استرليني (2700 يورو) شهرياً كحدّ أقصى، وذلك ليتمكّنوا من الاحتفاظ بموظّفيهم وعدم طردهم أثناء تفشّي الوباء.

وأعلنت أندية توتنهام ونيوكاسل ونورويتش سيتي مؤخرا أنها ستضع موظفيها من غير اللاعبين ضمن هذا البرنامج، فيما لم يعلن أي ناد من هذه الأندية الثلاثة أو حتى الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن عن أي تضحية مالية للاعبيها، رغم أن بعض المسؤولين في توتنهام بينهم رئيس النادي دانيال ليفي، أعلنوا خفض رواتبهم بنسبة 20 بالمئة.

في مواجهة الانتقادات، كتب رئيس لجنة العموم للثقافة والإعلام والرياضة، جوليان نايت، اليوم إلى رئيس الحكومة البريطانية للمطالبة بفرض ضريبة على الأندية، التي يعتبر أنها غير متضامنة بالشكل الكافي.

وترفض رابطة الدوري الممتاز، دوري كرة القدم الإنجليزية ورابطتا لاعبي كرة القدم المحترفين والمدربين، السماع إلى دعوات تخفيض الرواتب، وهي خرجت دون أي اتفاق خلال اجتماعها، أمس الأربعاء.

وقالت الهيئات الأربع في بيان مشترك "لم يتم اتخاذ أي قرارات، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في الساعات الـ48 القادمة، مع التركيز على العديد من الأمور الهامة، بما في ذلك رواتب اللاعبين واستئناف موسم 2019-2020" الذي توقف في منتصف آذار/ مارس، مع موعد مبدئي للعودة في 30 نيسان/ أبريل.

وذكر نايت أن أندية أوروبية كبرى مثل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني أعلنت موافقة لاعبيها على خفض رواتبهم من أجل مساعدتها في هذه الفترة الصعبة.


#فيروس كورونا
#إنجلترا
#كرة قدم
#الدوري الإنجليزي

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