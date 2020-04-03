بوغبا يستبعد الانتقال إلى باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، رد على اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدماته بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، حال اتفق الطرفان.

وتردد أن أندية ريال مدريد ويوفنتوس، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، تسعى للتعاقد مع النجم الفرنسي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن بوغبا لا يميل إلى اللعب في باريس سان جيرمان، وذلك رغم الاهتمام الكبير من قبل البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي، في استقدامه إلى حديقة الأمراء.

وأشار التقرير إلى أن اللعب في الدوري الفرنسي لا يروق لبوغبا حاليا، وبالتالي خرج سان جيرمان من سباق الحصول على اللاعب.

ويفضل بوغبا حال رحيله عن مانشستر يونايتد إما الانتقال إلى ريال مدريد والتدريب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، أو العودة ليوفنتوس مجددا.