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سان جيرمان يغلق الباب أمام يوفنتوس

تاريخ النشر: 03/04/2020 - 09:35

سان جيرمان يغلق الباب أمام يوفنتوس
النجم الإيطالي ماركو فيراتي (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي رفض إبرام صفقة تبادلية مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

وحاول "السيدة العجوز"، عرض لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش، كجزء من صفقة تبادلية لضم ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان إلى البيانكونيري، لكن الفريق الفرنسي رفض الأمر.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فعلى الرغم من تمسك سان جيرمان بفيراتي، إلا أن يوفنتوس لا زال يحاول التوصل لاتفاق على ضم اللاعب.

وكافح بيانيتش للتأقلم مع أسلوب لعب مدربه ماوريسيو ساري، وأجاد بعض الشيء، إلا أن فيراتي يعتبر أكثر ملائمة في ظل تفوقه البدني.

وعلى الرغم من اهتمام باريس سان جيرمان بضم ميراليم بيانيتش، إلا أن الفريق الباريسي لا ينوي السماح برحيل فيراتي.


#باريس سان جيرمان
#يوفنتوس
#ماركو فيراتي
#ميراليم بيانيتش

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