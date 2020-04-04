برشلونة يخفض مطالبه للتخلص من كوتينيو

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة برشلونة الإسباني تسعى للتنازل عن جزء من مطالبها، في سبيل التخلص من اللاعب البرازيلي، فيليب كوتينيو، في نهاية الموسم الجاري.

ويقضي الدولي البرازيلي، الموسم الحالي معارًا إلى بايرن ميونخ، الذي يملك بندًا يمنحه أفضلية ضمه نهائيًا مقابل 120 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إيفينينغ ستاندارد"، فإن النادي الكاتالوني بدأ في تخفيض مطالبه، بعدما نما إلى علمه عدم عزم بايرن ميونخ، تفعيل بند خيار الشراء.

وأشارت إلى إمكانية قبول البارسا بيع كوتينيو مقابل 80 مليون يورو فقط، رغم شراء اللاعب قبل عام ونصف من ليفربول مقابل 145 مليون يورو.

ولا تفكر إدارة البارسا في استمرار كوتينيو خارج أسوار الكامب نو على سبيل الإعارة لموسم آخر، إذ يسعى النادي لإنعاش خزينته بأموال بيعه لإبرام صفقات مميزة.

يأتي ذلك في ظل اهتمام من جانب عدة أندية إنجليزية بضم كوتينيو، على رأسها تشيلسي وتوتنهام وآرسنال.