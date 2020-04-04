  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يخفض مطالبه للتخلص من كوتينيو

تاريخ النشر: 04/04/2020 - 21:28

برشلونة يخفض مطالبه للتخلص من كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة برشلونة الإسباني تسعى للتنازل عن جزء من مطالبها، في سبيل التخلص من اللاعب البرازيلي، فيليب كوتينيو، في نهاية الموسم الجاري.

ويقضي الدولي البرازيلي، الموسم الحالي معارًا إلى بايرن ميونخ، الذي يملك بندًا يمنحه أفضلية ضمه نهائيًا مقابل 120 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إيفينينغ ستاندارد"، فإن النادي الكاتالوني بدأ في تخفيض مطالبه، بعدما نما إلى علمه عدم عزم بايرن ميونخ، تفعيل بند خيار الشراء.

وأشارت إلى إمكانية قبول البارسا بيع كوتينيو مقابل 80 مليون يورو فقط، رغم شراء اللاعب قبل عام ونصف من ليفربول مقابل 145 مليون يورو.

ولا تفكر إدارة البارسا في استمرار كوتينيو خارج أسوار الكامب نو على سبيل الإعارة لموسم آخر، إذ يسعى النادي لإنعاش خزينته بأموال بيعه لإبرام صفقات مميزة.

يأتي ذلك في ظل اهتمام من جانب عدة أندية إنجليزية بضم كوتينيو، على رأسها تشيلسي وتوتنهام وآرسنال.


#برشلونة
#فيليب كوتينيو

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-04

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بسبب كورونا: ليفربول يدرس تخفيض أجور لاعبيه
بسبب كورونا: ليفربول يدرس تخفيض أجور لاعبيه

2020-04-04

هل يعود كريستيانو إلى ريال مدريد؟
هل يعود كريستيانو إلى ريال مدريد؟

2020-04-04

نيمار يقدم ولائه لبرشلونة
نيمار يقدم ولائه لبرشلونة

2020-04-04

الأكثر قراءة

إصابات كورونا ترتفع في البلدات العربية بنسبة 31.2% في يوم واحد

إصابات كورونا ترتفع في البلدات العربية بنسبة 31.2% في يوم واحد

2020-04-03
39 حالة وفاة و7428 مصابا بفيروس كورونا في البلاد

39 حالة وفاة و7428 مصابا بفيروس كورونا في البلاد

2020-04-03
السنوار مُهدّدًا:

السنوار مُهدّدًا: "سنقطع النفس عن 6 مليون صهيوني وسنأخذ ما نريده خاوة"

2020-04-03
فلسطيني يعيش في

فلسطيني يعيش في "قفص" داخل مستوطنة

2020-04-03
كورونا: إيطاليا تُسجل 766 وفاة جديدة وأميركا تسرق كمامات لألمانيا

كورونا: إيطاليا تُسجل 766 وفاة جديدة وأميركا تسرق كمامات لألمانيا

2020-04-03