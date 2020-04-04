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بسبب كورونا: ليفربول يدرس تخفيض أجور لاعبيه

تاريخ النشر: 04/04/2020 - 21:36

بسبب كورونا: ليفربول يدرس تخفيض أجور لاعبيه
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي أعلن عن منحه بعض الموظفين من غير اللاعبين إجازة بسبب فيروس كورونا المستجد، كما يدرس في الوقت ذاته إمكانية تخفيض أجور اللاعبين والإداريين الكبار.

وذكر ليفربول في موقعه الرسمي، أن "موظفيه الذين منحهم إجازة سيواصلون الحصول على رواتبهم بنسبة 100%".

وأعطت العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل توتنهام هوتسبير وبورنموث ونيوكاسل يونايتد، موظفيها غير اللاعبين إجازة مع توقف استئناف منافسات كرة القدم في إنجلترا على الإرشادات الطبية ودعم الحكومة.

وقال النادي بطل أوروبا في بيان "منح ليفربول بعض موظفيه الذين تأثروا بإيقاف الدوري الممتاز إجازة".

وأضاف "يؤكد النادي أن هؤلاء الموظفين سيحصلون على رواتبهم بنسبة 100% لضمان ألا يتأثر أي عضو من الناحية المالية".

ويستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80% من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني، كل شهر ضمن خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف خلال أزمة فيروس كورونا، مما يعني أن ليفربول سيدفع 20% من الرواتب لموظفيه الذين يحصلون على إجازات.

وقالت رابطة الدوري الممتاز، أمس الجمعة، إن أنديتها ستتشاور مع اللاعبين حول تخفيض أجورهم بنسبة 30%.

وأكد ليفربول أنه ناقش مسألة تخفيض الأجور "وهناك التزام جماعي في المستويات العليا بالنادي" لضمان احتفاظ الموظفين بأماكنهم، موضحا "هذه المناقشات معقدة ونتيجة لذلك فإن العملية جارية".

وقالت وزارة الصحة اليوم السبت، إن الوفيات في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا زادت بواقع 20% إلى 4313، بعد ثبوت 41903 حالة إصابة إيجابية.


#ليفربول
#كورونا
#فيروس كورونا

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من عرب 48

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