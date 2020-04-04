كورونا يعلق الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى!

أفادت تقارير صحفية، بأن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تراجع عن اقتراحه بتجديد الموسم في نهاية شهر أيار/مايو القادم، مؤكدا أن المسابقة لن تعود إلا عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.

والتقى أعضاء رابطة "السيري آ" عبر الفيديو، مع نقابة اللاعبين الإيطاليين، لمناقشة إعادة جدولة ما تبقى من الموسم، بالإضافة لإمكانية خفض رواتب اللاعبين، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الرابطة، في بيان رسمي، تعليق الدوري لأجل غير مسمى، لكن لم يشهد الاجتماع التوصل لاتفاق، فيما يخص أجور اللاعبين.

وستواصل الرابطة تحليل تأثير وعواقب فيروس كورونا، على المستويات الطبية والاقتصادية والتنظيمية والرياضية، وتقييم المخاطر.

ويأتي ذلك رغم أن السلطات الإيطالية، أكدت في وقت سابق رغبتها في استئناف الموسم، اعتبارًا من أيار/مايو المقبل.

وكانت رابطة البريمييرليج قد أعلنت أيضًا، عدم وجود نية لاستئناف الدوري في أيار/مايو.